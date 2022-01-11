مواجهة كورونا بإجراءات جديدة في دولة خليجية

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند أن ذلك يأتي في إطار مواكبة أحدث البروتوكولات العالمية المتبعة.

وأوضح أن الشخص يعد مخالطا إذا كان قد خالط آخر تأكدت إصابته لمدة 15 دقيقة أو أكثر، دون تغطية الفم والأنف وبمسافة تقل عن المترين.



وأضاف السند أن مدة الحجر للمخالط تختلف بالموقف من التحصين فإذا كان الشخص محصنا فإنه يكون ملزما بالحجر لمدة 14 يوما من تاريخ المخالطة مع إمكان إنهاء الحجر قبل ذلك حال إجراء فحص PCR من اليوم السابع على أن تكون النتيجة سليمة، فيما يتوجب على غير المحصن الحجر الصحي لمدة 14 يوما من تاريخ المخالطة.

وذكر السند أنه في إطار تحديث البروتوكول المتبع لمدة عزل الشخص المصاب، فقد تم خفض المدة لتكون 7 أيام للمحصن و10 أيام لغير المحصن، من تاريخ إجراء أول مسحة أثبتت الإصابة.



وبين أن الشخص المحصن هو كل من تلقى الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كورونا، أو كل من مضى عليه فترة لا تزيد على 9 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاح أو كل من مضى على تاريخ ثبوت إصابته أقل من 28 يوما من تاريخ إجراء أول مسحة أثبتت الإصابة وذلك بعد إنهاء فترة العزل.

ولفت السند إلى أن من تلقى لقاح (جونسون آند جونسون) يعد محصنا خلال فترة 9 أشهر من تلقي الجرعة وينصح له بأخذ الجرعة التعزيزية بعد شهرين من جرعة اللقاح حفاظا على أعلى درجة ممكنة من الفعالية.