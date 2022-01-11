فلسطين تحتج على انصياع هولندا للتحريض الإسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمس رسالة احتجاج للحكومة الهولندية على قرارها وقف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتحريض إسرائيلي.

وجرى تسليم رسالة من المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الحكومة الهولندية عبر ممثليتها في مدينة البيرة بالضفة الغربية، رفضا لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني. واعتبر تلك المنظمات خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام الممثلية الهولندية، أن القرار الهولندي يعبر عن «انحياز صريح» لإسرائيل، وطالبت بإلغائه.

وقال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، «إن قرار الحكومة الهولندية يتعارض مع كل القيم والمواثيق والدولية، فيما أن هولندا شرعت بتحقيق مكثف حول عمل الاتحاد منذ 18 شهرا، ولم تخرج بشيء»، مؤكدا أنها مؤسسة مستقلة. وأضاف «ينسجم هذا القرار المستغرب مع تصنيف إسرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهابية، حيث توقعنا أن تنحاز للقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كون هولندا يلجأ إليها الفلسطينيون لمحاسبة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي».

وأعرب أبو سيف عن خشيته من أن يمتد القرار الهولندي ويتوسع لدول مانحة أخرى، معتبرا أن ذلك سيساعد إسرائيل على التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت أمس الأول، ممثل هولندا لدى دولة فلسطين، كيس فان بار، لإبلاغه رسالة احتجاج رسمية على قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.

وطالبت الوزارة الحكومة الهولندية بالتراجع الفوري عن هذا الموقف المنحاز والظالم، وإلغاء قرار إنهاء التمويل، والذي يشكل سابقة خطيرة في تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.