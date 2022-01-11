24 طنا أغذية سعودية للمتضررين بكسلا السودانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 24 طنا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في محلية تلكوك التابعة لولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 4,200 فرد، في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي. وواصل المركز توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان، حيث سلم أمس الأول 800 سلة غذائية تزن 37 طنا و150 كجم، في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفادت منها 400 أسرة، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني.



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