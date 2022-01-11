اخبار العالم

القبض على 62 متسللا سوريا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر القبض على 62 متسللا سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس إلقاء القبض على 62 متسللا يحملون الجنسية السورية.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن عملية القبض تمت بين قطاعات حرس الحدود بالمنطقة السادسة وقوات البيشمركة الكردية.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استمرارا لعمليات القطاعات الأمنية في مراقبة الحدود وتأمينها.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 62 متسللا سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا