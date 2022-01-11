القبض على 62 متسللا سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس إلقاء القبض على 62 متسللا يحملون الجنسية السورية.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن عملية القبض تمت بين قطاعات حرس الحدود بالمنطقة السادسة وقوات البيشمركة الكردية.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استمرارا لعمليات القطاعات الأمنية في مراقبة الحدود وتأمينها.