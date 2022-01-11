البعثة الأممية ترفض عسكرة الموانئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة رفضها عسكرة الموانئ في المدن اليمنية، مضيفة أنها تلاحظ بقلق بالغ ما وصفتها بالادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية.

وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي نشر على حسابها الرسمي في تويتر أمس، أنها طلبت «القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزءا من تفويضها»، مشيرة إلى أنها تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ، وشددت على أن الموانئ تعتبر شريان الحياة لملايين المواطنين اليمنيين.

وناشدت الأطراف المعنية «حل هذه القضية مع الالتزام بضبط النفس وأن تعطى الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة وضمان حماية الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني»، ويأتي ذلك، بعد أن قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن السبت الماضي، أدلة تثبت استخدام ميليشيات الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية، كما عرض خلال مؤتمر صحفي صورا لمنطقة تجارب عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف، لافتا إلى أن الميليشيات تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء.

وأوضح أن الميليشيات تستخدم منظومة الصواريخ «نور» الإيرانية لاستهداف السفن قبالة الحديدة، عارضا أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية. يشار إلى أن أدلة التحالف هذه أتت بعد أن سطت الميليشيات مطلع الأسبوع الماضي على سفينة روابي إحدى سفن الشحن الإماراتية التي كانت تحمل معدات طبية وتجهيزات ومساعدات إلى جزيرة سقطرى.

من جهة أخرى، افتعلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي بمناطق سيطرتها، ولجأت للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ويقول سكان محليون «إن جميع مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تشهد أزمة خانقة في مادة البنزين، وسط اشتعال الأسعار في السوق السوداء التابعة لقيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية.

واختفت خلال الساعات الماضية مادتي البترول والديزل فجأة من المحطات، وتم إقفالها رغم الطوابير الطويلة للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة المكان، وبلغ سعر صفيحة البترول في السوق السوداء كمية 20 لترا 19 ألف ريال، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين، في ظل انقطاع للرواتب والأجور منذ 2016.

وتدير ميليشيات الحوثي كافة الأسواق السوداء في صنعاء، وتعتمد عليها في تمويل حربها على اليمنيين منذ العام 2014.

ميدانيا، تمكنت قوات العمالقة التابعة للشرعية اليمنية من السيطرة على مركز مديرية حريب بمحافظة مأرب المحاذية لشبوة، وقال مصدر محلي «إن قوات العمالقة تمكنت من السيطرة على محطة العباب ومستشفى العطير ولصيهب والحيود، بمديرية حريب بعد التقدم لها من ثلاثة اتجاهات».

وكانت قوات العمالقة والقوات المساندة لها من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذت عملية التفاف كبيرة وتصل إلى وادي جراذا شمال مدينة حريب لتجنيب المدينة المواجهات وقطع الطريق على جيوب الميليشيات في المدينة ومركز مديرية عين والوصول إلى تحت عقبة ملعى الفاصلة بين مديريتي الجوبة وحريب.

مشاهدات يمنية:

• ميليشيات الحوثي تشيع العشرات من قتلاها في جبهات شبوة ومأرب.

• انهيار جديد للعملة اليمنية أمام العملات الأخرى بعد تحسن طفيف خلال الأيام الماضية.

• شبكة وحقول الألغام الحوثية تهدد المدنيين في مديريات عسيلان وبيحان بشبوة.