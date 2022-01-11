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تشمل المعاش الإضافى.. لائحة القانون الجديد تلزم بإنشاء 7 حسابات بالتأمين الاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تخصص 7 حسابات فى صندوق التأمين الاجتماعى.

 

ووفقا للمادة، 27 من اللائحة التنفيذية، تخصص في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون الحسابات الآتية :

 

 

 

1 - حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

 

2 -  حساب تأمين إصابات العمل .

 

3 - حساب تأمين المرض .

 

4 -  حساب تأمين البطالة .

 

5 -  حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

 

6 - حساب المعاش الإضافي ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

 

7 -  حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

 

 

وتلزم المادة 28 لجنة الخبراء بتحديد رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعي في 1/1/2020، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد رصيد أول المدة لكل حساب من حسابات التأمين الاجتماعي.

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