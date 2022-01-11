شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل المعاش الإضافى.. لائحة القانون الجديد تلزم بإنشاء 7 حسابات بالتأمين الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تخصص 7 حسابات فى صندوق التأمين الاجتماعى.

ووفقا للمادة، 27 من اللائحة التنفيذية، تخصص في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون الحسابات الآتية :

1 - حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

2 - حساب تأمين إصابات العمل .

3 - حساب تأمين المرض .

4 - حساب تأمين البطالة .

5 - حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

6 - حساب المعاش الإضافي ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

7 - حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

وتلزم المادة 28 لجنة الخبراء بتحديد رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعي في 1/1/2020، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد رصيد أول المدة لكل حساب من حسابات التأمين الاجتماعي.