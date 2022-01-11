شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» تدين مقتل 4 أطفال خلال تصعيد النزاع في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قتل أربعة أطفال على الأقل، وتشويه العديد من الأطفال الآخرين، خلال تصعيد النزاع خلال الأسبوع الماضي في ميانمار.
وأعربت المديرة الإقليمية لليونيسف ديبورا كوميني في بيان صحفي اليوم عن قلق اليونيسف البالغ إزاء الصراع المتصاعد في ميانمار، مدينة التقارير التي تفيد باستخدام الضربات الجوية والأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية.
وقالت : " نحن غاضبون بشكل خاص من الهجمات على الأطفال التي حدثت خلال هذا التصعيد في القتال في جميع أنحاء البلاد " .
دعت أطراف النزاع إلى جعل حماية الأطفال أولوية قصوى، مؤكدة أنه يجب عليهم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إبعاد الأطفال عن القتال وعدم استهداف المجتمعات.