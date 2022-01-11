شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» تدين مقتل 4 أطفال خلال تصعيد النزاع في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قتل أربعة أطفال على الأقل، وتشويه العديد من ‏الأطفال الآخرين، خلال تصعيد النزاع خلال الأسبوع الماضي في ميانمار.

وأعربت المديرة الإقليمية لليونيسف ديبورا كوميني في بيان صحفي اليوم عن قلق اليونيسف البالغ إزاء الصراع المتصاعد في ميانمار، ‏مدينة التقارير التي تفيد باستخدام الضربات الجوية والأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية.‏

وقالت : " نحن غاضبون بشكل خاص من الهجمات على الأطفال التي حدثت خلال هذا التصعيد في ‏القتال في جميع أنحاء البلاد " .‏

دعت أطراف النزاع إلى جعل حماية الأطفال أولوية قصوى، مؤكدة أنه يجب عليهم اتخاذ جميع ‏الخطوات اللازمة لضمان إبعاد الأطفال عن القتال وعدم استهداف المجتمعات.‏