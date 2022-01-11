شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 8 عسكريين في بوركينا فاسو لتآمرهم ضد الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب المدعي العسكري في بوركينا فاسو إن ثمانية عسكريين اعتُقلوا اليوم الثلاثاء للاشتباه في ضد الحكومة.

وأضاف المكتب في بيان أن أحد المشتبه بهم أبلغ السلطات يوم السبت بوجود "خطة لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".

وتابع قائلا إن التحقيقات جارية وتم استجواب العسكريين.

والحكومات في غرب ووسط أفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية في مالي وغينيا.

وتولى الجيش أيضا زمام الأمور في تشاد العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.