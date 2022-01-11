شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تعلن فقدان طائرة حربية غربي البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز قيادة الإنقاذ الوطني في تايوان، أن خدمات الإنقاذ التايوانية تبحث حاليا عن قائد طائرة حربية طراز "إف - 16 في"، بعد فقدان الطائرة اليوم الثلاثاء قبالة سواحل غربي البلاد.

وقال مركز قيادة الإنقاذ الوطني إنه تلقى تقارير من السكان تفيد بسقوط طائرة حربية في البحر.

من ناحية أخرى، قالت القوات الجوية التايوانية إن الطائرة ذات المقعد الواحد، أقلعت الساعة 0255 مساء بالتوقيت المحلي (0655 بتوقيت جرينتش)، في إطار مشاركتها في برنامج تدريبي.

وأقلعت الطائرة من قاعدة في مدينة تشيا يي جنوبي تايوان، واختفت من على شاشات الرادار بعد 28 دقيقة من إقلاعها.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة التايوانية، زافييه تشانج، في بيان، إن رئيسة البلاد تساي إنج ون، أصدرت تعليمات للسلطات بالبحث عن الطيار وبدء تحقيق في الواقعة.