الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية.. لن نسمح بتهديد شركائنا

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم".

وأضاف، "من ناحية أخرى فأننا لن نسمح لأحد كائناً منا كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي.. فالحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".



وأتم الصدر تغريدته، "فلا عودة للاقتتال الطائفي او العنف، فأن القانون سيكون هو الحاكم".