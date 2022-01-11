انت الان تتابع خبر الأمطار تفضح الفساد في صلاح الدين وتكشف حجم تهالك البنى التحتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ميزانيات ضخمة في جيوب الفاسدينمراقبون أكدوا لـ الخليج 365، إن "مبالغاً طائلة، وميزانيات ضخمة خصصت لمحافظة صلاح الدين، لكنها لم تدر نفعاً، بسبب جشع وفساد حكومتها المحلية، فلا تطوير للخدمات ولا البنى التحتية".المراقبون أشاروا إلى أن "المحافظ منشغل بقضايا الفساد، مبتعداً عن خدمة المحافظة وتطوير واقعها والنهوض بها".

امتعاض

في السياق، أعرب ذوو طلبة محافظة صلاح الدين، عن رفضهم لسيناريو منح العطل بسبب الأمطار، قائلين "نحن لسنا في العصور الوسطى حتى نوقف الحياة بسبب يوماً وأحداً ممطراً!".

وفيما حذروا من تبعات استمرار فرض العطل، استغربوا قرار فرض حظر للتجوال، متسائلين عن جدوى فرض الحظر بسبب الأمطار.



وكان محافظ صلاح الدين عمار جبر، قد وجه، في وقت سابق من اليوم، بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس ليومي الأربعاء والخميس، وتطبيق حظر جزئي للتجوال؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية على مدن وسط و شمال المحافظة.

عدم المساواة

النائب عن صلاح الدين، هيثم الزهوان، أكد أن المحافظة تعاني من نقص حاد في الخدمات، فيما توعد المسؤولين التنفيذيين بالمحاسبة حال استمرت الأوضاع على حالها.

وقال الزهوان في حديث لـ الخليج 365، إن "صلاح الدين تدار بشكل سيء جداً، وتعاني من عدم المساواة في تقسيم الخدمات بين الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "المحافظة باتت في المؤخرة بسبب واقعها المرير".

وأضاف، "دخلنا 2022 ونحن نعاني من عدم وجود أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن، لاسيما أننا في بلد نفطي، وصلاح الدين فيها مصفى يدخل وأردات ضخمة للمحافظة".

وتابع الزهوان، أن "البرلمان الجديد سيتابع عمل التنفيذيين في المحافظة، وستتم محاسبة كل المقصرين بما فيهم المحافظ".

المسؤولية

بدورها، النائب عن صلاح الدين، هند محمد صالح، حملت الإدارة المحلية في المحافظة مسؤولية تردي الخدمات وتفشي الفساد.

وذكرت صالح في حديث لـ الخليج 365، أن "الوضع الخدمي في المحافظة يعاني من تردي وهذا ملموس من كافة المواطنين، بكافة الملفات"، مؤكدة أن "سوء الإدارة المحلية سبب هذا التردي في صلاح الدين"، داعية إلى "ضرورة أن يكون هناك واقع خدمي جيد للمناطق والاقضية وبشكل متساوي بين قضاء وآخر".

ولفتت إلى أن الكثير من الاقضية سجلت "منكوبة"، مضيفة "لغاية هذه اللحظة لم نشاهد اعماراً حقيقياً وملموساً في صلاح الدين".

هذا وتعاني محافظة صلاح الدين من تردي للخدمات بسبب الفساد الذي ينخر جسد الدولة والإهمال الحكومي طيلة الفترة الماضية، فيما يطالب الأهالي بإقالة المحافظ عمار جبر الذي عدوه سبباً رئيساً لتردي الوضع الخدمي.