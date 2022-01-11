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البرلمان يصدر توضيحاً بشأن استقبال اتصالات الترشيح لرئاسة الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن استقبال اتصالات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات فيديوية تشير الى ان الهاتفين المخصصين لتلقي اتصالات الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية كانا مغلقين".

وأضافت، "نود التأكيد على ما ورد في الاعلان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب من ان الاتصال يكون متاحاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر وان الاتصال في غير اوقات الدوام الرسمي المذكورة لن يكون متاحاً، مما اقتضى معه التنويه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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