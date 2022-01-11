سويسرا: موجة حادة من إصابات أوميكرون وتوقعات بحدوث الذروة الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - برن - (د ب أ)

توقعت مجموعة المهام الخاصة العلمية في سويسرا إصابة نسبة تتراوح ما بين 10 و30% من السكان بفيروس كورونا خلال أسبوع خلال وصول موجة العدوى بسلالة أوميكرون لذروتها.

وقالت تانيا شتادلر رئيسة مجموعة المهام الخاصة في برن والتى تتولى تقديم المشورة للحكومة اليوم الثلاثاء إنه عندما تنحسر الموجة، سيصبح ما يتراوح بين 65 و85% من السكان محصنين أو محميين بالجرعات المعززة.

وتتوقع عالمة الرياضيات وخبيرة الإحصاء الحيوي الألمانية شتادلر أن تصل الإصابات إلى الذروة في غضون ما يتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وسينعكس ذلك على عدد حالات نقل المصابين إلى المستشفيات لما يتراوح ما بين أسبوع و10 أيام.

وأضافت أنه من أجل الإبقاء على عمل الاقتصاد والمجتمع والإدارة من المنطقي أن يتم خفض مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام للأشخاص المخالطين لمصابين.