تقاعد مجلس النواب العراقي السابق

أمريكا تدعم الانتخابات الليبية عبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن دعم الإدارة الأمريكية جهود استعادة الزخم للانتخابات... طرابلس: د. ب. أ طرابلس: د. ب. أ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

التحالف يطلق عملية عسكرية باسم حرية اليمن السعيد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

فضيحة مخالطة جديدة لجونسون أثناء الإغلاق يغذي تقرير جديد عن مشاركة حوالى 100 شخص في حفلة دعا اليها رئيس الوزراء البريطاني وسط تدابير الحجر للوقاية من وباء كوفيد، الاستياء من... لندن: أ ف ب لندن: أ ف ب 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

قيادة القوات المشتركة تعقد لقاء لملحقين عسكريين من عدة دول عقدت قيادة القوات المشتركة، اليوم، لقاءً مع الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، بمشاركة إدارة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي توفي رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن 65 عاماً فجر الثلاثاء في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يتعالج، بحسب ما أعلن المتحدث... ستراسبورغ : أ ف ب ستراسبورغ : أ ف ب 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

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