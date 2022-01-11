تقاعد مجلس النواب العراقي السابق

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أمريكا تدعم الانتخابات الليبية
عبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن دعم الإدارة الأمريكية جهود استعادة الزخم للانتخابات...
التحالف يطلق عملية عسكرية باسم حرية اليمن السعيد
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة...
فضيحة مخالطة جديدة لجونسون أثناء الإغلاق
يغذي تقرير جديد عن مشاركة حوالى 100 شخص في حفلة دعا اليها رئيس الوزراء البريطاني وسط تدابير الحجر للوقاية من وباء كوفيد، الاستياء من...
قيادة القوات المشتركة تعقد لقاء لملحقين عسكريين من عدة دول
عقدت قيادة القوات المشتركة، اليوم، لقاءً مع الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المملكة، بمشاركة إدارة...
وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي
توفي رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن 65 عاماً فجر الثلاثاء في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يتعالج، بحسب ما أعلن المتحدث...
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