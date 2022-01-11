أمريكا تدعم الانتخابات الليبية

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير، الثلاثاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي قال: «نحو ثلاثة ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم»، مشيرا إلى أن الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة في أن الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن. وبحسب تغريدة على حساب السفارة بموقع «تويتر»، عبر «نورلاند» أيضا عن دعم الولايات المتحدة أي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة المنتخبة القوية، والموحدة وذات السيادة.
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