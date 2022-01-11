التحالف يطلق عملية عسكرية باسم حرية اليمن السعيد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" العسكرية في كافة المحاور والجبهات بعد سيطرة قوات التحالف على محافظة شبوة اليمنية، التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله".

وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: "بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات".

وأضاف: "هذه العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية بمجال التطور والنماء والازدهار".

وتابع: "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل".

وأكد العميد المالكي من شبوة، أن لحظات تاريخية بتحرير كامل المحافظة من ميليشيا الحوثي، لافتا إلى اتحاد اليمنيين جميعا من أجل هذا الانتصار.