التحالف يطلق عملية عسكرية باسم حرية اليمن السعيد

وقال الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة شبوة اليمنية بعد السيطرة عليها: "بما أنني موجود اليوم في محافظة شبوة يسعدني أن أعلن عن انطلاق حرية اليمن السعيد في كافة المحاور والجبهات".
وأضاف: "هذه العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية بمجال التطور والنماء والازدهار".
وتابع: "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة، هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل".
وأكد العميد المالكي من شبوة، أن لحظات تاريخية بتحرير كامل المحافظة من ميليشيا الحوثي، لافتا إلى اتحاد اليمنيين جميعا من أجل هذا الانتصار.
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