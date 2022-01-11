فضيحة مخالطة جديدة لجونسون أثناء الإغلاق

يغذي تقرير جديد عن مشاركة حوالى 100 شخص في حفلة دعا اليها رئيس الوزراء البريطاني وسط تدابير الحجر للوقاية من وباء كوفيد، الاستياء من بوريس جونسون الذي اهتزت صورته بالفعل بسبب سلسلة فضائح.

وكشفت قناة أي تي في نيوز التلفزيونية عن رسالة بعثها بالبريد الالكتروني السكرتير الخاص لبوريس جونسون، مارتن رينولدز في 20 مايو 2020 ، قال فيها "احضروا زجاجاتكم" في حين كان البريطانيون مجبرين بموجب القانون على تقييد تجمعاتهم بشكل كبير.

ودعت الرسالة إلى "التمتع بالطقس الجيد" أثناء تناول مشروب "مع التباعد الاجتماعي" في حدائق مقر إقامة رئيس الوزراء.

اثار الكشف عنها صدمة فيما فُتح بالفعل تحقيق داخل الحزب في الحفلات التي من المحتمل ان تكون قد نُظمت في مايو ونوفمبر وديسمبر 2020 في دوائر السلطة، مثل حفلات تناول الجبن والنبيذ تحت اشعة الشمس وحفلات وداع او مسابقات افتراضية.

ويضاف ذلك إلى سلسلة الفضائح التي دفعت جزءا من الرأي العام إلى الابتعاد عن الزعيم المحافظ البالغ من العمر 57 عامًا، والذي تم انتخابه بفارق كبير منذ ما يزيد عن عامين بقليل.

واشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن رئيس الحكومة وزوجته (خطيبته آنذاك) كاري شاركا في"غاردن بارتي" مع حوالي أربعين شخصا.