وكشفت قناة أي تي في نيوز التلفزيونية عن رسالة بعثها بالبريد الالكتروني السكرتير الخاص لبوريس جونسون، مارتن رينولدز في 20 مايو 2020 ، قال فيها "احضروا زجاجاتكم" في حين كان البريطانيون مجبرين بموجب القانون على تقييد تجمعاتهم بشكل كبير.
ودعت الرسالة إلى "التمتع بالطقس الجيد" أثناء تناول مشروب "مع التباعد الاجتماعي" في حدائق مقر إقامة رئيس الوزراء.
اثار الكشف عنها صدمة فيما فُتح بالفعل تحقيق داخل الحزب في الحفلات التي من المحتمل ان تكون قد نُظمت في مايو ونوفمبر وديسمبر 2020 في دوائر السلطة، مثل حفلات تناول الجبن والنبيذ تحت اشعة الشمس وحفلات وداع او مسابقات افتراضية.
ويضاف ذلك إلى سلسلة الفضائح التي دفعت جزءا من الرأي العام إلى الابتعاد عن الزعيم المحافظ البالغ من العمر 57 عامًا، والذي تم انتخابه بفارق كبير منذ ما يزيد عن عامين بقليل.
واشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن رئيس الحكومة وزوجته (خطيبته آنذاك) كاري شاركا في"غاردن بارتي" مع حوالي أربعين شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة مخالطة جديدة لجونسون أثناء الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.