لابيد: نقول للعالم بأن الاتفاق النووي لا يلزمنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - يناير - 2022 4:20 مساءً

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن إسرائيل تقيم حوارًا جيدًا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف في مقابلة أجرته معه هيئة البث الإذاعية صباح اليوم الثلاثاء، “لقد نجحنا في التأثير على العملية، وإن ليس بالشكل الأمثل. وفي الوقت نفسه نحن نقول للعالم بأن الأمر لا يلزمنا. إسرائيل تتمتع بحرية كاملة في التصرف فيما يتعلق بأمنها، ولا نسأل أحداً في ذلك “.

وتتطرق اللقاء الإذاعي للوضع على الساحة الفلسطينية. وعن ذلك قال لابيد “لن أتفاوض دون علم شركائي، لكنني سأحاول إقناعهم كل يوم بالحاجة الى ذلك. هناك ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، وهنالك حاجة لتعزيز السلطة الفلسطينية والعمل معها”.

وحول معارضة شركائه لمبدأ التفاوض قال: “عندما تشكلت الحكومة اتفقنا على التعامل مع الشؤون الداخلية. كما أني لا ألمس حماسًا للمفاوضات في الجانب الفلسطيني أيضًا. ما يهم أن هناك على أرض الواقع تعاون أمني، فالهدف الكبير هو الحفاظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين”

وأكد لابيد أن عملية منح التعويضات للمتضررين ماليا جراء كورونا هي أمر وارد ويتم العمل على إعداد مخطط وسط تأكيدنا على أن المال ليس بلا حدود”.

نفى الوزير قطعيا إمكانية فرض إغلاق في الدولة معللا ذلك بقوله “”ليست هناك حاجة للإغلاق – لا يوجد سبب لشل الاقتصاد. المطلوب الموازنة بين المخاطر المحدقة.