شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا.. عودة الكهرباء بعد انقطاعها بجميع مناطق البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كهرباء كينيا اليوم الثلاثاء عودة الكهرباء إلى جميع المناطق بعد انقطاعها على مستوى البلاد، نتيجة انهيار أبراج على خط الجهد العالي الذي ينقل الكهرباء إلى العاصمة.

وكانت الشركة قد قالت إن الكهرباء انقطعت في الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بسبب انهيار أبراج على خط نقل كهرباء الجهد العالي كيامبري-إمباكاسي.

وأكد متحدث باسم الشركة أن الكهرباء انقطعت عن البلاد كلها، فيما ذكرت في بيان على حسابها على تويتر، إنه بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش عادت الكهرباء في جميع مناطق البلدا عدا ثلاث مناطق إدارية، معروفة باسم المقاطعات، ومن المتوقع عودة الكهرباء إليها بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وأضافت "بدأنا العمل على إعادة بناء أبراج الكهرباء التي انهارت".