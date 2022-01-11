شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يعلن ولاية ميسوري منطقة كوارث بسبب العواصف المدمرة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أن ولاية ميسوري منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية، في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والرياح المستقيمة والأعاصير، التي ضربت الولاية في 10 ديسمبر 2021.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم، أن هذا الإجراء يتيح التمويل الفيدرالي على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق، التي تضررت من العواصف الشديدة ورياح الخط المستقيم والأعاصير في سبع مقاطعات.