شكرا لقرائتكم خبر عن هروب نزلاء من سجن بيليزي في إيطاليا بطريقة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء الإيطالية، إنه تمكن ثلاثة نزلاء من الهروب من سجن بيليزي في مدينة أفيلينو الجنوبية خلال الليل، فيما أوضحت مصادر الثلاثاء، أنه سرعان ما استعادت شرطة كارابينيري أحد الثلاثة، لكن الاثنين الآخرين كانا لا يزالان فارين حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وبينت المصادر، أن الثلاثة تمكنوا من اختراق جدار الزنزانة بالقوة والخروج باستخدام ملاءات معقودة معًا لتشكيل حبل.

وأقامت الشرطة حواجز على الطرق وتقوم بتفتيش الحافلات والقطارات، كجزء من الجهود المبذولة للعثور على الهاربين.

وذكر اتحاد حراس السجون إن فترات الهروب من السجن مثل هذه ونوبات الاضطراب المتكررة داخل السجون كانت نتيجة عدم وجود موظفين وعدم امتلاك الأدوات المناسبة ، بما في ذلك الأدوات التكنولوجية.