شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. ضبط 700 كج من الكوكايين مخبأة في شحنة من السكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت السلطات الألمانية في ولاية سكسونيا 700 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة في شحنة من السكر، لدى إحدى شركات المواد الغذائية.

وقدرت السلطات الألمانية القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بـ150 مليون يورو، وقالت إن هذه هي أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وحسبما أعلن مكتب مكافحة الجريمة ومكتب مباحث الجمارك في الولاية، فإن عاملين في الشركة كانوا قد عثروا على المخدرات في شحنة كبيرة من قصب السكر، وكانت المخدرات موضوعة في 600 عبوة.

وفتح الادعاء العام في مدينة كيمنيتس التحقيق ضد مجهول، ومن المنتظر توضيح ما إذا كان المقصود توريد كل كمية المخدرات إلى سكسونيا ومن هم المقصودون الفعليون بتلقي هذه الشحنة، ولا يحوم اشتباه مبدئي حول الشركة.