شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. قتلى وجرحى في انهيار بناء بشكل مفاجئ في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ساعات من وقوع زلزال شعر به سكان عدة محافظات مصرية، انهار بناء مكون من 4 طوابق بمحافظة دمياط، ما أدى لسقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

وكشف شهود عيان، أن البناء انهار في ميدان سرور بمحافظة دمياط بشكل مفاجئ ظهر الثلاثاء، فيما سارعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لإزالة الأنقاض، وانتشال الضحايا والمصابين.

وأكدوا استخراج 3 جثث، الأولى لمواطن مصري يبلغ من العمر 47 عاما، والثانية لشاب والثالثة مجهولة، في حين انتشل مصاب بنزيف بالمخ، حيث تم نقله إلى المستشفى، فيما تواصل قوات الإنقاذ مواصلة عملها للبحث عن قتلى أو ناجين.