الصحة العالمية: محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

حذر خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.



وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، في بيان: ”ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى، وأشكال الإصابة الحادة والوفاة“.

ويواصل مرض ”كوفيد 19″، الذي يسببه فيروس كورونا، الانتشار في شتى أنحاء العالم، مع تفشي المتحور الجديد ”أوميكرون“.