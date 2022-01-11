"لوفيغارو": بوتين يسعى لاستعادة الهيمنة الروسية على المجال السوفييتي السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى إرساء نظام جديد في أوروبا الشرقية محوره روسيا التي تسعى إلى فرض صورتها كقوة وحيدة ضامنة لاستقرار المنطقة.



وجاء في تقرير للصحيفة، أنّ ”التوتر الذي تعيشه كازاخستان أظهر أن بوتين هو المستفيد الأول وبات يطرح روسيا كضامن وحيد للأمن في المنطقة ومهيمن على المجال السوفييتي السابق أكثر من أي وقت مضى“.

ونقلت ”لوفيغارو“ عن أركادي دوبنوف الخبير الروسي في آسيا الوسطى قوله، إن ”التدخل العسكري في كازاخستان يثبت اليوم طموح الروس لضمان الأمن في منطقة نفوذهم، ويؤكد تصميم الكرملين على أن يكون مسؤولا عن الوضع في بلدان هذه الكتلة السياسية والعسكرية، وأنه ليس هناك شك في أن كازاخستان الآن، باتت أكثر بكثير من ذي قبل، في مجال نفوذ روسيا“.