للمرة الأولى.. المبعوث الأممي للصحراء الغربية يزور المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

يقوم ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، يوم غد الأربعاء، بزيارة للعاصمة المغربية الرباط، هي الأولى له منذ تعيينه في منصبه قبل أكثر من ثلاثة أشهر؛ وذلك بهدف إجراء لقاءات مع المسؤولين المغاربة.



وذكرت صحيفة ”هسبريس“ المغربية، أن زيارة المبعوث الأممي ستستمر من 12 إلى 14 يناير/كانون الثاني الجاري، استنادا إلى تصريح مسؤول دبلوماسي لم تذكر اسمه.

ويسعى المبعوث الأممي إلى تحريك المياه الراكدة في الصراع الإقليمي، الذي لم يزدد إلا توترا منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر في 2019، وقبلها فشل جولات الحوار بين الأطراف المعنية.