شكرا لقرائتكم خبر عن بيل واير يشارك فى جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بيل واير، مراسل شبكة CNN الأمريكية، خلال مشاركته في جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة تغيرات المناخ"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وقال إنه خلال زيارته إلى أيسلندا لاحظ تغيرات مناخية مثل الحرائق والأعاصير وذوبان الجليد في القطب الشمالي، هذا بالإضافة إلى زيارته إلى مختلف بقاع العالم التي لاحظ من خلالها الكثير من الكوارث الطبيعية التي خلّفها التغير المناخي، وهو الأمر الذي وصل إلى حد وقوع عدد كبير من الوفيات جرّاء تلك التغيرات غير المحسوبة وغير المتوقعة، والأخطر من ذلك أن تلك الكوارث تحدث كل يوم بالفعل.

وأضاف شارك بيل واير، أن التغيرات تحدث بحدّة، ولكن لسوء الحظ يرى الكثيرون أن تلك الأحداث طالت البشر بعدما طالت الحيوانات والبيئة نفسها ولكن لم ينتبه لها أحد من قبل. وفي هذا الصدد، تطرق إلى مؤتمر الأطراف (COP26) الذي فرض الكثير من الالتزامات مثل تطوير وسائل النقل والمواصلات والبنى التحتية، وأن البشرية بحاجة إلى استيعاب أنهم حاليًا يؤذون البشرية كثيرًا، لأن كوكب الأرض بدأ يتضرر وينكمش، متابعا :"لذا ينبغي على البشر أن يتكاتفون معًا لإيجاد حل وتمهيد الطريق للحفاظ على الطبيعة الإيكولوجية، فهناك الكثير من البقاع التي تعاني من ارتفاع منسوب مياه البحار بالإضافة إلى ما يحدث في القطب الشمالي".

و أكّد على ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات الطارئة لأن هناك الكثير من التكهنات والتوقعات السلبية، مضيفا :"لدرجة أننا نرى الكثير من الأسر والعائلات تعاني من ندرة في الحصول على اللقاحات التي تقيهم من الأمراض وعلى رأسها جائحة كوفيد-19".

وسلّط "واير" الضوء على ضرورة أن تتعلم البشرية من هذه الدروس القاسية، وأن تكون أكثر قدرة على استيعاب الأطراف المختلفة والمتناحرة، واختتم مداخلته قائلًا إن الطريق ما زال طويلًا، موصيًا بأن يكون لدينا القدرة على التكيف مع هذه التغيرات، وأن نتعرف على التحديات المتوقعة والوقوف على الموقف الراهن، فضلًا عن الحاجة الماسة لإجراءات وتغييرات فعلية إيجابية من خلال عمل تحالفات هامة بين الدول.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.