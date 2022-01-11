شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شابا يهوديا متنكرا في زي خليجي لسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : اعتقلت شرطة الاحتلال شابًا يهوديًا؛ لتنكره بزي عربي “خليجي” ومحاولة دخول الحرم القدسي الشريف.

وبحسب الشرطة، كان الشاب اليهودي يعتمر كوفية على رأسه، ويبدو شكله غريبًا، وقالت إنه قد يُنظر إلى ذلك على أنه استفزاز “كان يمكن أن يتسبب في انفجار” بين العرب واليهود، ووصفته بـ”حادث حساس للغاية”.

وأطلق سراح الشاب اليهودي في ظل ظروف تقييدية، بعد أن قام بهذا الفعل الغريب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم القبض على يهوديين؛ بعد أن حاولا دخول الحرم القدسي وركلا باب المغاربة.

وقالت شرطة الاحتلال “هؤلاء هم يهود وصلوا عند مدخل الحرم القدسي أثناء صلاة الفجر، ويحاولون الدخول أثناء صلاة المسلمين هناك”، مؤكدة مرة أخرى أن مثل هذا الحدث قد يثير أعمال شغب واستفزاز.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال شابا يهوديا متنكرا في زي خليجي لسبب غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.