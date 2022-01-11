شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نصف سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون في أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن من المحتمل أن يصاب أكثر من نصف سكان أوروبا بالمتحور أوميكرون في غضون أسابيع، وذلك استنادا لمعدلات العدوى الحالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مدير شؤون أوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، القول في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المتحور سريع الانتشار يمثل "موجة مد من الغرب إلى الشرق تجتاح المنطقة".

واستشهد المسؤول بتوقعات معهد القياسات الصحية والتقييم، بأنه من الممكن إصابة غالبية الأوروبيين بالمتحور في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.