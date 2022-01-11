شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يكشف جرائم الحوثي ويدعو اليمنيين للالتفاف حول القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - محافظ شبوة: التحالف شريك أساسي في الإنجازات التي تحققت

المالكي: لحظات تاريخية بتحرير كامل المحافظة من ميلشيا الحوثي

قدم محافظ شبوة اليمنية، عوض العولقي لقيادة تحالف دعم الشرعية، مثمنا الدعم الجوي الذي قدمه التحالف في استعادة شبوة، مؤكدا أن التحالف شريك أساسي في الإنجازات التي تحققت.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية ومحافظ شبوة من المحافظة، حيث أكد العميد تركي المالكي من جانبه، أن هذه "لحظات تاريخية بتحرير كامل المحافظة من ميلشيا الحوثي".

وثمّن "المالكي" التضحيات التي قدمت من أجل تحرير المحافظة، منوها أنه بدء انطلاق عملية حرية اليمن السعيد بكافة المحاور والجبهات هدفها الوصول إلى نماء وازدهار اليمن، فيما أكد الالتزام بمنهجية المصداقية والشفافية للأحداث العملياتية والإعلامية.

وأوضح أن هناك أدلة واضحة على تهريب إيران السلاح لميليشيا الحوثي، داعيا اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية، موضحا أن هناك الكثير من النازحين الذين هربوا من انتهاكات ميليشيا الحوثي.

وذكر أن وزارة الدفاع اليمنية تمارس دورها بالتنسيق مع التحالف، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي ترفض أي حوار، وتعطل العملية السياسية.