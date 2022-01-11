الرئيس السيسي: لن نكون معبرا للمهاجرين إلى أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن بلاده استقبلت 6 ملايين لاجئ، مؤكدا أنها "لن نكون معبرا للمهاجرين إلى أوروبا".



وأضاف الرئيس المصري، في كلمة خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "ليس لدينا معسكرات للاجئين ونراعي حقوقهم في البلاد".

وفي جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان: "لا نتدخل في شئون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين يعانوا.. في ليبيا في سوريا في العراق في الصومال في العراق ومش عاوز أتكلم عن دول تانية.. ومصر كانت هتبقى من الدول دى.. دولة فيها 100 مليون معرضة للخراب والدمار".

وأمس الإثنين، انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر، بحضور عربي رسمي وشعبي لافت.

تضم أجندة المنتدى هذا العام عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية، التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد وباء كورونا الذي أثر على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع.

وتنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي: "السلام والإبداع والتنمية".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة شباب من 196 دولة.