بالارقام.. حصيلة وفيات كورونا في بولندا من بين أعلى المعدلات في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة البولندية، أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء في البلاد، ويعتبر هذا الرقم من بين أعلى المعدلات في العالم نسبة لعدد نفوس بولندا.



وقال وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، لقناة "TVN 24" الإخبارية، "إنه يوم حزين آخر، ولكن بشكل خاص اليوم لأننا تجاوزنا عتبة الـ100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا".

وأوضح أن "أحدث البيانات أظهرت وفاة 493 شخصا هذا اليوم، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 100254 حالة وفاة"، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف شخص في المستشفيات حاليا.

وأبلغت بولندا، وفقا لإحصاء "فراس برس"، عن ما معدله 14.31 حالة وفاة لكل 100000 نسمة خلال الـ 14 يوما الماضية، وهو سادس أعلى مستوى في العالم، بعد ترينيداد وتوباغو، ومولدوفا، وجورجيا، والمجر، وسان مارينو.

وتم تطعيم حوالي 63% فقط من البالغين البولنديين بشكل كامل ضد كورونا، وهو أحد أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي.