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4652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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سجلت ، اليوم الثلاثاء، 4652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4778 إصابة يوم أمس.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لـ(كوفيد-19)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ ظهور الجائحة 588183 إصابة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2051 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 549558 شخصا.

 

وأكدت تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 8897 حالة وفاة.

 

وكانت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية سجلت يوم أمس ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث بلغت 4778 إصابة

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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