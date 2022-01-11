شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة وائل الإبراشى: إقامة عزاء الإعلامى الراحل الأحد المقبل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سحر الإبراشى، أرملة الإعلامى الكبير وائل الإبراشى، إقامة عزاء زوجها الراحل يوم الأحد المقبل بالقاهرة، مضيفة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الإعلان عن مكان العزاء لاحقا.

وشيع جثمان الإعلامى الراحل وائل الإبراشي، الاثنين، من مسجد سيدى سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على الإعلامى الراحل.

وكانت زوجة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، كشفت مفاجأة صادمة لسبب وفاته وهى خطأ طبى فى أول ظهور لها عقب وفاته، حيث قالت زوجة الراحل، إنه أصيب بكورونا وأخطأ طبيب عزل المنزل فى العلاج وبعد وصوله للمستشفى يوم 1 يناير تولى الحالة طبيب آخر وتحسنت الحالة وأجرى معجزة معه وفى شهر مارس ظل لمدة شهرين وذهب إلى مستشفى آخر لعملية تأهيل لعودته لحياته الطبيعية وبذل الأطباء مجهودا كبيرا معه وتم إبلاغهم أنه سيعود لحياته الطبيعية ولعمله.

وأوضحت زوجة الراحل، أن لديهم ابنة واحدة 15 عاما وكان يحادثها ويقول سوف أعود لها، كما كان يتعامل بشكل طبيعى مع الآخرين فى الأونة الأخيرة، ولم يكن له وصية معينة سوى عودته إلى العمل مرة أخرى ومناقشة قضايا عديدة، والقضايا الأخيرة كان يتمنى أن يناقشها، وكان أيضًا يريد المشاركة فى عرض المومياوات.