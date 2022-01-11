شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ضمن قانون الإجراءات الضريبية سرية بيانات عملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وحرص القانون، على الالتزام العام بالحفاظ على سرية المهنة حيث ألزم كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة:‏

ونصت المادة (6) على أن يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون ‏الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة.‏

ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابى من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص فى أى قانون آخر، ‏ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.