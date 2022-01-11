شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يتقدم بالتعازى فى وفاة رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرب مجلس النواب عن الحزن والأسى لوفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، والذي رحل عن عالمنا اليوم بإيطاليا، بعدما أمضى مسيرة طويلة حافلة في خدمة الصحافة والعمل السياسي، كما يتوجّه مجلس النواب المصري بخالص التعازي والمواساة إلى الاتحاد الأوروبي، وأسرة رئيس البرلمان الأوروبي الراحل.

ونعى رئيس المجلس الوطني في النمسا فولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، معربا عن صدمته الشديدة لتلقي نبأ الوفاة.

وقال سوبوتكا، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الراحل يعتبر سياسيًا أوروبيًا عظيمًا وملتزمًا، وبوفاته تخسر أوروبا رفيقًا مهمًا للغاية في الحرب ضد معاداة السامية، مشيدا بجهوده في دعم التعاون بين جميع البرلمانات الأوروبية موجها خالص التعازي لعائلته وأحبابه.

ويشار إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي توفى اليوم عن 65 عاما وهو من أبرز السياسيين الإيطاليين.

وتوفي ساسولي قبل أيام فقط من نهاية فترة ولايته كرئيس للبرلمان المؤلف من 705 أعضاء ، والذي من المقرر أن ينتخب خليفته في ستراسبورج الأسبوع المقبل، وكان يقاوم مرضًا خطيرًا في جهاز المناعة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي ، منذ سبتمبر وتم نقله إلى المستشفى عدة مرات ، آخرها في 26 ديسمبر.