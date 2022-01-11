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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجموعة من الشباب من سفراء البرامج التي تدعمها يونيسف والمشاركين في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي يعقد في شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره الكبير لليونيسيف "وجهدها الكبير والدؤوب في مصر"، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة واليونيسيف في مختلف البرامج.

وقال وزير الشباب والرياضة: "لدي درجة من الإيجابية والتفاؤل بالغد لأنني أرى الشباب المصري بهذا الشكل، وانطباعي يتفق مع وصف فخامة الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة بأنها جمهورية الحلم والأمل.. العلم والعمل."

أضاف: "هذا رأيناه في البرامج التي تدعمها اليونيسف حيث يحدث توافق بين الرؤى أو تطبيق البرامج واحتياج المجتمع المصري أو الشاب المصري، ويسعدني كوزارة للشباب والرياضة وكاستراتيجية وطنية للشباب أن نؤثر ونتأثر برؤى الشباب وتفعيل قدراتهم من خلال الدور الإيجابي الكبير جداً الذي تقوم به اليونيسف كشريك في برامجنا في وزارة الشباب والرياضة مثل برنامج مشواري وغيره من البرامج الاخرى" .

تابع وزير الشباب والرياضة "النظرة المستقبلية للشراكة بين وزارة الشباب واليونيسف هي اﻻستدامة من خلال برامج زمنية ومؤشرات أداء، وفي نفس الوقت تحتل هذه الشراكة جزءا من استراتيجيتنا لتحقيق أهدافنا".



وزير الشباب والرياضة يلتقي بالشباب سفراء البرامج التي تدعمها اليونيسيف