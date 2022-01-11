كوريا الجنوبية قلقة إزاء إطلاق جارتها الشمالية للصواريخ الباليستية بشكل متكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي- إن، اليوم، عن قلقه إزاء تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بلاده في مارس القادم، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سيئول، بارك كيونغ-مي، إن مون وجه تعليماته إلى كل وزارة باتخاذ "الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مزيد من التوتر في العلاقات بين الكوريتين، وحتى لا يشعر الشعب الكوري الجنوبي بالتوتر".

وأتت تصريحات مون بعد تلقيه تقارير عن نتائج اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني الذي عقد صباح اليوم بعد إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي، وفق المتحدثة باسم الرئاسة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الشمال أطلق الصاروخ من إقليم جاكانغ بشمال كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي، وطار لأكثر من 700 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 60 كيلومترا وبسرعة قصوى 10 ماخ، أي 10 أضعاف سرعة الصوت، مضيفة: "نقدر أنه حدث تحسن (في هذا الصاروخ)، مقارنة بالصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في 5 يناير".