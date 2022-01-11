ستيفاني وليامز تدعو إلى إحترام إرادة 2.5 مليون ليبي إستلموا بطاقاتهم الإنتخابيّة

اسماعيل عبد الحي - دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بليبيا، ستيفاني وليامز إلى إحترام إرادة 2.5 مليون ليبي إستلموا بطاقاتهم الإنتخابية.

وذكرت وليامز عبر "تويتر" أمس الأحد "عقدت مساء اليوم جلسة تشاورية مباشرة وعبر الإتصال المرئي للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي. ناقشنا التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للإنتخابات القوة القاهرة".

وأضافت المستشارة الأممية "كما هو الحال دائما، أثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللاتي لعبن سابقا دورا رائدا في مداولات الملتقى".

وتابعت "إستذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى جوان من هذا العام، بإعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الإنتقالية الطويلة في ليبيا".

وذكرت وليامز أنها شددت على "ضرورة إحترام إرادة 2.5 مليون ليبي إستلموا بطاقاتهم الإنتخابية"، مضيفة "دعوت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".

وسبق أن أعلن رئيس مفوضية الإنتخابات الليبية، عماد السايح أنه تم تحديد 24 جانفي موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية بناء على المدة المطلوبة قانونيا، وهي 30 يوما من التاريخ السابق للإستحقاق المخطط مبدئيا ليوم 24 ديسمبر 2021 والذي تم تأجيله بسبب "حالة القوة القاهرة التي تواجه إستكمال العملية الإنتخابية".

المصدر: RT