قرار مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. تقليص إجازات الجنود وإلغاء التدريبات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي على نحو مفاجئ، اليوم الثلاثاء، تقليص منح الإجازات لجنوده إلى الحد الأدنى وإلغاء تدريبات قوات الاحتياط.

وقال الجيش في بيان، إنه من الآن فصاعدا، سيتم تقليص خروج الجنود إلى منازلهم، وإلغاء جميع التدريبات الخاصة بقوات الاحتياط، المخطط إجراؤها حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري- باستثناء التدريبات الاستثنائية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتفشي سلالة أوميكرون على وقع الموجة الخامسة من الوباء التي تشهدها إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك حاليا 5187 إصابة مؤكدة بكورونا بين جنوده وموظفيه، لافتا إلى أن 6231 من جنوده يخضعون حاليا للحجر المنزلي.

من جانبها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن هذه القرارات تأتي بتوجيهات من رئيس الأركان أفيف كوخافي.

وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة مسؤولين عسكريين اثنين، بفيروس كورونا، هما منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينيية اللواء غسان عليان، ومدير القوى العاملة في الجيش اللواء يانيف عاسور.

وتشهد إسرائيل تفشيا غير مسبوق لفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم تسجيل 37887 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ تفشي الوباء عام 2020.