شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة لندن : نواجة أزمة كبيرة بسبب الازدحام وتلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر عمدة لندن، صادق خان، من أن العاصمة بصدد مواجهة أزمة بسبب "الهواء الملوث والطرق المزدحمة"، ما لم يتم تقليل استخدام السيارات.

وأفادت وكالة الانباء البريطانية (بي آيه ميديا) بأن خان أعرب عن أسفه للتكاليف الاقتصادية والصحية الناتجة عن الازدحام المروري، ودعا إلى التركيز على استخدام "وسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة".

واستشهد خان بإحصاءات نشرتها مؤخرا شركة "إنريكس" الامريكية لتحليلات النقل، وذكرت فيها أن الازدحام المروري كلف اقتصاد لندن في العام الماضي، 1ر5 مليار جنيه إسترليني.

وتوصلت الدراسة إلى أن لندن صارت في العام الماضي المدينة الأكثر ازدحاما في العالم.

وقال خان: "في حين أننا قطعنا أشواطا كبيرة من حيث زيادة (معدلات) السير وركوب الدراجات في لندن طوال فترة تفشي الوباء، إلا أن استخدام السيارات ظل مرتفعا بصورة مستمرة".