شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دلهي تفرض قيود جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت حكومة دلهي اليوم إجراءات احترازية جديدة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث في دلهي أن الإجراءات لاحتواء الفيروس تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمكاتب الخاصة، باستثناء التي تقدم الخدمات الأساسية، وتفعيل العمل من المنزل, كما يقتصر عمل المطاعم على توصيل الطلبات للمنازل .

ويأتي هذا القرار بعدما ارتفع معدل إيجابية الإصابة بالفيروس في دلهي إلى 25% أمس، حيث سجلت دلهي 19 ألفاً و166 إصابة بالفيروس .