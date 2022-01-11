11 يناير , 2022
فحص كورونا (أ ف ب).
قال كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان القارة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة.
وقال هانز كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية إن القارة شهدت تسجيل أكثر من سبعة ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع الأول من 2022 بما يزيد عن الضعف خلال فترة أسبوعين.
وتابع كلوج «بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم إصابة أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة بأوميكرون خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة».
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: إصابة أكثر من نصف سكان أوروبا بأوميكرون خلال 6-8 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.