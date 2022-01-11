منظمة الصحة: إصابة أكثر من نصف سكان أوروبا بأوميكرون خلال 6-8 أسابيع

فحص كورونا (أ ف ب).

قال كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان القارة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة.

وقال هانز كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية إن القارة شهدت تسجيل أكثر من سبعة ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع الأول من 2022 بما يزيد عن الضعف خلال فترة أسبوعين.

وتابع كلوج «بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم إصابة أكثر من 50 بالمئة من سكان المنطقة بأوميكرون خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة».