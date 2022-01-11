مدينة تفحص 14 مليون شخص بعد اكتشاف إصابات بكورونا

قامت مدينة تينا جين الصينية بفحص 14 مليون شخص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا على إثر اكتشاف مجموعة من حالات الإصابة.

وقد نُصح السكان بالبقاء في منازلهم حتى يحين موعد فحصهم، وإحضار نتيجة فحص سلبية من أجل الحصول على بطاقة صحية تخولهم استخدام المواصلات العامة.

وقد اكتشف ما يزيد على 20 حالة، منها حالتان من الإصابة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار.