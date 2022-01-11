10 يناير , 2022
مدينة تفحص 14 مليون شخص بعد اكتشاف إصابات بكورونا
قامت مدينة تينا جين الصينية بفحص 14 مليون شخص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا على إثر اكتشاف مجموعة من حالات الإصابة.
وقد نُصح السكان بالبقاء في منازلهم حتى يحين موعد فحصهم، وإحضار نتيجة فحص سلبية من أجل الحصول على بطاقة صحية تخولهم استخدام المواصلات العامة.
وقد اكتشف ما يزيد على 20 حالة، منها حالتان من الإصابة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار.
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