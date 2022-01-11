هكذا احتفلت إلهام الفضالة بعودة ابنتها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، عن استعادتها "حضانة" ابنتها "النور" بالقانون، وذلك بعد فترة من السعي في محكمة الأسرة، لفترة قاربت الثلاثة أشهر، اختارت خلالها ابنتها الإقامة مع والدها الإعلامي والصحافي خليل التميمي، الزوج السابق للفنانة الكويتية.



وقالت الفضالة، في منشور لها عبر حسابها في "سناب شات"، إنها استردت ابنتها "النور"، لتقيم معها وبرفقة شقيقتها "الفجر"، حيث يتيح القانون في بلادها الكويت أن تكون الحضانة للأم وليست للأب، معربة عن سعادتها بتلك الخطوة واكتمال فرحتها، مشددة على أن ابنتها "النور" هي من اختارت أن تعيش معها دون ضغط عليها.



ووجهت الفضالة الشكر لوكيلتها القانونية مريم البحر، التي عملت على الانتهاء من مرحلة التقاضي تلك، متابعة: "عسى ربي يخليكم لي يا نور عيني يابنياتي ويكبر بختكم ويحميكم من كل شر.. تو ما قرت عيني الحمد لله.. وتعيش حياة سليمة ما بين أمها وأبوها". ووجهت الفضالة الشكر لوكيلتها القانونية مريم البحر، التي عملت على الانتهاء من مرحلة التقاضي تلك، متابعة: "عسى ربي يخليكم لي يا نور عيني يابنياتي ويكبر بختكم ويحميكم من كل شر.. تو ما قرت عيني الحمد لله.. وتعيش حياة سليمة ما بين أمها وأبوها". وكان قد فسر مرتادو التواصل الاجتماعي أن هناك حالة من التوتر تسود بين إلهام الفضالة، وابنتها "النور"، حيث قامت الأخيرة بالإقامة مع والدها، وتم اتهام والدتها بأنها من تخلت عن بناتها بسبب زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر، ما دعا إلهام الفضالة للرد، عبر مقطع فيديو على حسابها في "سناب شات"، فقالت إنه من المستحيل أن تتخلى عن بناتها في يوم الأيام مهما حدث.