شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي يدعم تغيير التصويت في مجلس الشيوخ رغم معارضة الجمهوريين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيستخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه اليوم الثلاثاء في زيارة لولاية جورجيا، للتعبير عن دعمه لتغيير مثير للجدل في قواعد مجلس الشيوخ، بحيث يمكن الدفع بالإصلاح الشامل لقوانين التصويت بعيداً عن المعارضة الجمهورية، كما قال مسؤول في البيت الأبيض.



وسيلقي بايدن خطاباً في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، يؤيد فيه "تغيير قواعد مجلس الشيوخ التي تتطلب أغلبية ساحقة لمعظم الأصوات، وذلك في سبيل الدفاع عن هذا الحق الأساسي".