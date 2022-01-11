انتقادات واسعة لرئيس وزراء بريطانيا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات اليوم الثلاثاء، بعد أن اتضح أن سكرتيره الخاص دعا 100 شخص إلى حفل في حديقة مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، أثناء الإغلاق الأول بسبب جائحة فيروس كورونا.



وتعرض سلوك جونسون، الذي حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات 2019، لتدقيق شديد في الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح عن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد في 2020، وقت الإغلاق.

وأثار كشف سلسلة حفلات في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام، ودفع كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض للقول إن جونسون يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.

وذكر تلفزيون آي.تي.في أن جونسون ورفيقته كاري كانا ضمن الحضور في حفل ضم أيضاً 40 من العاملين في 20 مايو(أيار) 2020، بعد أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني.

وأقيم الحفل في وقت كانت فيه المدارس، والمطاعم، والحانات مغلقة، مع فرض قيود صارمة على التجمعات الاجتماعية، وكانت القيود في غاية الشدة حتى أن الشرطة لاحقت أشخاصاً لإقامتهم حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرقات.

ورفض مكتب جونسون التعليق على تقرير تلفزيون آي.تي.في.