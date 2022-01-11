اخبار العالم

تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية ووفاة الطيار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية ووفاة الطيار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في جبل بمدينة هواسيونغ، على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ما أدى إلى وفاة الطيار.

وتحطمت المقاتلة من طراز "إف -5 إي" في وسط كوريا الجنوبية، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من مدينة سووان.

وقال مسؤولون في الجيش: "أضاءت لمبة تحذير لحريق في محرك في الجانبين الأيسر والأيمن بعد إقلاعها في قاعدة سووان في الساعة 1:44 بعد الظهر، من ثم هوت الطائرة، وحاول الطيار برتبة نقيب القفز منها غير أنه فشل".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا