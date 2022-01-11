تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية ووفاة الطيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في جبل بمدينة هواسيونغ، على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ما أدى إلى وفاة الطيار.



وتحطمت المقاتلة من طراز "إف -5 إي" في وسط كوريا الجنوبية، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من مدينة سووان.

وقال مسؤولون في الجيش: "أضاءت لمبة تحذير لحريق في محرك في الجانبين الأيسر والأيمن بعد إقلاعها في قاعدة سووان في الساعة 1:44 بعد الظهر، من ثم هوت الطائرة، وحاول الطيار برتبة نقيب القفز منها غير أنه فشل".