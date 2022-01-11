شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً .. الثاني في 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي بعد أقل من أسبوع من إطلاقها لما زعمت أنه صاروخ أسرع من الصوت.



وأفادت الهيئة في رسالة نصية للصحفيين في الساعة 7:30 صباح اليوم بالتوقيت المحلي بأن الجيش يجري تحليلا مفصلا للحصول على معلومات خاصة بالمقذوف المجهول.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستعرض كوريا الشمالية فيها قوتها في هذا العام، بعد مرور 6 أيام فقط من إطلاقها ما اعتقد الجنوب بأنه صاروخ باليستي في يوم 5 من الشهر الجاري.