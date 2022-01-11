لبنان.. احتجاجات وإغلاق طرق بعد ارتفاع جديد لأسعار الوقود والدولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أغلق لبنانيون اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق في مدينتين جنوب وشمال البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار البنزين، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.



وأغلق سائقون طرقاً رئيسية في صيدا جنوب لبنان بسياراتهم وبالعوائق الحديدية، احتجاجاً على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وارتفاع سعر الدولار، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بينما قطع آخرون حركة السير في حلبا بعكار، شمال لبنان.

وارتفع اليوم سعر المحروقات، وأصبح سعر بنزين 95 أوكتان 374800 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 387600 ليرة، والمازوت 393400 ليرة، والغاز 345500 ليرة، علماً أن الأجر الأدنى في لبنان 675 ألف ليرة لبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع الدين العام وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ،حيث لامس اليوم 32 ألفاً ليرة للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بعد ارتفاع الأسعار، وانهيار الليرة.